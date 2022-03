Mann aus Münster wird vermisst: Hubschrauber im Einsatz

Großaufgebot von Einsatzkräften in Münster: Seit Dienstagabend wird ein Mann vermisst.

In Münster läuft derzeit eine Vermisstensuche. Offenbar fehlt von einem Mann aus der Gemeinde seit Dienstagabend jede Spur. Bereits in der Nacht war der Rettungshubschrauber unterwegs, am Vormittag war auch die Einsatzkräfte der Wasserwacht vor Ort. Die Suche dauert an. (mwe)