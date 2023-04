Münster

18:00 Uhr

Mit dieser Passionskrippe löst Felix Höfle ein großes Versprechen ein

Plus Schon als Bub faszinierten Felix Höfle aus Münster die Szenen der Passionskrippe. Über Jahre hat er selbst eine gebaut – und damit ein Versprechen eingelöst.

Von Barbara Wild

Zu Weihnachten eine Krippe aufstellen, das ist wahrlich nichts Besonderes. Auch Felix Höfle aus Münster hat verschiedenste Krippen in seinem Besitz: eine orientalische, eine klassische, eine alpenländische und viele mehr. In der Pfarrkirche kümmert er sich ebenfalls im Advent um die Krippe. Aber das war dem 73-Jährigen nicht genug. "Ich wollte etwas machen, was nicht alle haben", sagt Höfle. Eine Passionskrippe zu bauen, das war seit Langem sein innerer Wunsch, oder, wie er sagt: "Es ist mein Lebensgedanke." Es brauchte über 20 Jahre, bis aus diesem Gedanken auch ein Resultat sichtbar wurde. Ostern 2023 steht sie nun erstmals für jeden sichtbar in der Kirche St. Peter und Paul in Münster die Passionskrippe, gebaut von Felix Höfle.

34 Szenen zeigt die Rundum-Krippe, denn der Betrachter kann sie im wahrsten Sinne des Wortes umrunden. Sie erzählt die Geschichte Jesu, von der Verkündigung seiner Geburt über sein öffentliches Auftreten, seine Passion, den Kreuzestod bis hin zum Emmausgang nach seiner Auferstehung. 200 Menschenfiguren und 50 Tiere bevölkern die selbst gebauten Kulissen und Häuser des gelernten Malers Höfle.

