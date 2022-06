Sie gilt als Ausnahmetalent: Sophia liebt die virtuosen und rasanten Stücke

Plus Die 15-jährige Sophia Thumm aus Münster hat mit sieben Jahren begonnen, Geige zu spielen. Schon seit drei Jahren studiert sie neben der Schule am Leopold-Mozart Zentrum.

Mit fünf Jahren hat sie begonnen, Blockflöte zu lernen - gar nicht so sehr wegen der Musik, sondern aus medizinischen Gründen. Sie hatte Lungenentzündung und die Kinderärztin empfahl ihr diese Methode, um ihre Atmung zu verbessern. Heute ist Sophia Thumm virtuos unterwegs, wenngleich auf einem ganz anderen Instrument - auf der Geige. Sie hat mehrfach bei "Jugend musiziert" gewonnen und sie ist frisch gebackene Lachner-Jugendpreisträgerin. Eine Auszeichnung, die die 15-Jährige sehr freut und motiviert. Denn die coronabedingte Auftrittspause hat doch sehr an ihr gezehrt. Ohne Konzerte macht das Üben schließlich wenig Freude.