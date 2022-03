Unfall bei Münster: Auto landet im Spargelfeld

Bei Münster überschlägt sich ein Auto und landet im Spargelfeld. Die Fahrerin hat einem Fahrzeug ausweichen müssen, das ihr wohl auf ihrer eigenen Spur entgegenkam.

Eine 21-jährige Frau hat am Mittwoch gegen 17 Uhr zwischen Gut Sulz und Münster einen heftigen Unfall erlebt. Sie war mit ihrem Audi die Staatsstraße 2381 in nördliche Fahrtrichtung unterwegs, als ihr ein Auto in großen Schlangenlinien auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Wie die Polizei Donauwörth meldet, versuchte die junge Frau, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie wich nach rechts aus, fuhr anschließend die Böschung hinunter, überschlug sich und kam im Spargelfeld zum Stehen.

Unfall bei Münster: Frau bleibt unverletzt, Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Das entgegengekommene Fahrzeug fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Die Frau blieb zum Glück unverletzt, am Auto jedoch entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Feuerwehr Rain wurde zum Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe im Feld verständigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der PI Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)