Zwei Autos kollidieren auf Höhe Königsbrunn

Zwischen Thierhaupten und Münster sind am Freitagnachmittag zwei Autos leicht kollidiert. Ein Unfallbeteiligter fährt danach allerdings einfach weiter.

Zwei Autos sind am Freitagnachmittag auf Höhe Königsbrunn kollidiert. Gegen 17.35 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem grauen Kia die Staatsstraße 2045 von Thierhaupten kommend in Richtung in Münster. Zum gleichen Zeitpunkt kam ihm ein anderes Auto auf Höhe Königsbrunn entgegen. Dabei berührten sich im Vorbeifahren die beiden Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand lediglich geringer Sachschaden.

Fahrer des anderen Fahrzeugs wird gesucht

Das andere Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Thierhaupten weiter. Der Fahrer dieses Autos, dessen Marke und Farbe unbekannt ist, wird gebeten sich mit der PI Rain in Verbindung zu setzen. Hinweise von unbeteiligten Zeugen werden ebenfalls unter Telefon 09090/7007-0 entgegengenommen. (AZ)