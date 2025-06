Musik in einer Sommernacht: Die Stadtkapelle Donauwörth lädt zur Freibadserenade

Im Freibad auf dem Schellenberg wartet ein musikalisches Erlebnis auf alle Besucherinnen und Besucher: Die Stadtkapelle Donauwörth unter der Leitung von Stadtkapellmeister Josef Basting lädt am kommenden Freitag, 27. Juni, zu einer abendlichen Serenade ein. Unter dem Motto „Pop & Movie Classics“ werden die Musikerinnen und Musiker für ein Konzerterlebnis in ganz besonderem Ambiente sorgen.

Gemütliche Picknickdecken in der Abenddämmerung und viele strahlende Gesichter: Schon die Serenade der Stadtkapelle im Freibad vor zwei Jahren war ein unvergesslicher Erfolg. „Genau daran möchten wir auch heuer wieder anknüpfen“, sagt Stadtkapellmeister Josef Basting. „Wir werden uns an diesem ganz besonderen Abend mal von unserer modernen Seite präsentieren“. Entsprechend vielfältig ist auch das Programm gestaltet. Von Filmmusik aus „The Greatest Showman“ über Musicalhits aus Hair oder Grease bis hin zu Pop und Rock-Klassikern wie „Don’t Stop Believing“ von Journey ist für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas dabei. Auch Serienfans kommen nicht zu kurz, wenn Captain Future dem Donauwörther Freibad einen kurzen, aber mitreißenden musikalischen Besuch abstattet.

Wunderschöne Musik und ein traumhafter Blick über Donauwörth

Außerdem werden die jungen Talente der Stadtkapelle bei der Freibad-Serenade ihr Können präsentieren. Die Jugendkapelle eröffnet um 18.30 Uhr den Abend und das Konzert der Stadtkapelle beginnt um 19:30 Uhr. Der Kiosk bleibt geöffnet, Picknickdecken und –körbe (keine Glasflaschen) sind willkommen. Auf alle Besucherinnen und Besucher wartet neben der Musik, ein traumhafter Blick über die Dächer Donauwörths und Leuchtelemente, die der romantischen Lichtstimmung im Sonnenuntergang noch eine zusätzliche, ganz besondere Note verleihen.

Auch der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré freut sich schon sehr: „Bereits die Serenade unserer Stadtkapelle beim Freibadjubiläum 2023 war ein unvergessliches Erlebnis. Ganz herzlichen Dank an Stadtkapellmeister Josef Basting und die gesamte Jugend- und Stadtkapelle, dass ihr uns auch heuer wieder so einen großartigen Abend schenken werdet!“ Die Serenade findet am 27. Juni ab 18.30 Uhr im Freibad auf dem Schellenberg statt. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 18 Uhr. Der Badebetrieb im Freibad endet an diesem Tag ebenfalls um 18 Uhr. (AZ)