Autotreffen in Donauwörth: Mann soll Neunjährige sexuell missbraucht haben

Der Mann kannte das Mädchen kaum, als er ihm am 13. Juli vergangenen Jahres begegnete. Es war während eines Autotreffens in Donauwörth an einem heißen Sommertag. Während die Neunjährige in der Warteschlange einer Tombola-Verlosung stand, soll er sie plötzlich von hinten an Brust und Unterleib angefasst haben. Doch das ist nicht der einzige Vorwurf, der gegen den Mann aus dem Ostalbkreis erhoben wird. Dem 45-Jährigen wird jetzt vor dem Landgericht der Prozess gemacht.

