Griff an die Brust: Zeugen geben Hinweis auf mutmaßlichen Täter

Zeugen wiesen auf den mutmaßlichen Täter hin: Die Kripo Dillingen konnte offenbar den Mann ermitteln, der einer 13-Jährigen im Donauwörther Kaibachviertel an die Brust gelangt haben soll. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, wird ein 69-Jähriger verdächtigt, die Tat begangen zu haben. Die Ermittler seien bereits an den Mann aktiv herangetreten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen sei der Mann wieder entlassen worden.

Der 69-Jährige soll am 2. April das 13-jährige Mädchen und deren 14-jährige Freundin in ein Gespräch verwickelt haben. Als Vorwand nutzte er offenbar seinen Hund. Während der Unterhaltung soll der mutmaßliche Täter dem 13-jährigen Mädchen an die Brust gegriffen haben. Anschließend flüchteten die beiden Mädchen und versteckten sich in der Nähe. Es gilt die Unschuldsvermutung. (AZ)