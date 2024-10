Unachtsamkeit von Autofahrerin führt zu Unfall in Donauwörth

Eine 38-jährige Autofahrerin hat am Montag in Donauwörth einen Unfall verursacht. Gegen 9.15 Uhr fuhr die 38-Jährige vom verkehrsberuhigten Bereich der Rambergstraße in die Abt-Gallus-Straße ein.

Dabei übersah sie einen auf dieser Straße fahrenden Mercedes-Sprinter und prallte gegen dessen rechte Seite. Es entstanden an beiden Fahrzeugen Blechschäden. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)