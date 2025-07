Der Schock ist noch immer groß. Am vorigen Donnerstag attackierte in Buchdorf ein Hund ein vierjähriges Kind und verletzte dieses schwer - ein Fall, wie er in der Region glücklicherweise nur sehr selten vorkommt. Inzwischen geht es dem Vernehmen nach dem Buben den Umständen entsprechend ganz gut. Derweil laufen die Ermittlungen. Das ist der aktuelle Stand.

