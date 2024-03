Rain/Nördlingen

vor 18 Min.

So haben Flüchtlinge das verheerende Feuer in Nördlingen erlebt

Plus Die irakische Familie Merza wohnte in Nördlingen gegenüber dem Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen ist. Wie sie sich und andere unter Einsatz ihres Lebens retteten.

Von Barbara Würmseher

Gerade mal eine Viertelstunde war es wohl, die am frühen Sonntagabend über Leben und Tod entschieden hat. Gefühlt eine Ewigkeit, denn es musste so vieles passieren in dieser kurzen Zeit, die von Panik erfüllt war. Wenn sich die irakische Familie Merza jetzt allerdings mit ein paar Tagen Abstand darauf besinnt, waren es tatsächlich wohl nicht mehr als jene 15 Minuten: von etwa fünf Uhr nachmittags bis gegen viertel sechs. Als das verheerende Feuer in einer Halle der Asylbewerber-Unterkunft in Nördlingen gewütet hat, mussten die Bewohner unverzüglich handeln, um sich und andere in Sicherheit zu bringen.

Es ist Freitagmittag, fünf Tage später, als die Hälfte der zehnköpfigen Familie Merza im Aufenthaltsraum des früheren Blumenhotels in Rain sitzt und erzählt. In der Sammelunterkunft der Lechstadt haben die Merzas und 20 weitere Flüchtlinge aus Nördlingen vorübergehend Zuflucht gefunden. Ein Dach über dem Kopf, geschützten Raum, um die traumatischen Erlebnisse zu sortieren, Unterstützung durch Landratsamt und Helferkreis Rain: Die 47-jährige Mutter Sanaa Namer, ihre Töchter Zalal Merza (22), Avahi Merza (19) und Ronahi Merza (23), Sohn Birhat Merza (20) und die fünf weiteren Kinder zwischen zehn und 17 Jahren. Als sie die Szenen vom Sonntag schildern, wird spürbar, wie dramatisch der Kampf ums Überleben gewesen sein muss.

