Einbruch und Verfolgungsjagd: Wo sind die Täter?

Es waren Szenen wie in einem Krimi: Männer dringen mitten in einem Dorf in ein Gebäude ein, eine Zeugin alarmiert die Polizei, diese trifft im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung auf die Flüchtenden und liefert sich mit ihnen eine Verfolgungsjagd, ehe die Verbrecher, die ihr Auto zurücklassen, in der Dunkelheit verschwinden. So geschehen am vorigen Donnerstag im Landkreis Donau-Ries. Seitdem läuft die Arbeit der Polizei auf Hochtouren.

