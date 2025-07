Nach erschreckender Statistik: Wie (un)sicher sind Freibäder?

Es sind erschreckende Zahlen: 2024 gab es laut Bayerischem Landeskriminalamt (LKA) in Bädern und an Badestellen in Bayern 18 Prozent mehr Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung als im Vorjahr. Also zum Beispiel Belästigungen, aber auch Vergewaltigungen. Insgesamt waren es 227 solcher Taten. Bei so manchem Badegast dürfte das Verunsicherung hervorrufen, auch in unserer Region. Wie die Zahlen bei uns aussehen – und was Bademeister in Donauwörth und Nördlingen ärgert.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis