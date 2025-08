Nach Fahrrad-Unfall: Beteiligte liefern sich Schlägerei

Ein blutiges Nachspiel hatte nun ein Unfall, der bereits am 24. Juli in Asbach-Bäumenheim passiert war. Damals stießen zwei Radfahrer zusammen. Einer von ihnen flüchtete (wir berichteten). Ein Zeugenaufruf der Polizei blieb bislang ergebnislos. Allerdings erkannte der 54-Jährige, der bei dem Zusammenstoß geschädigt worden war, am Montagabend den mutmaßlichen Unfallverursacher auf dem Bäumenheimer Marktplatz.

Anstatt die Gesetzeshüter zu verständigen, forderte der Mann den aktuellen Erkenntnissen zufolge den 16-Jährigen dazu auf, den Schaden wiedergutzumachen. Ein zuerst verbaler Streit darüber eskalierte. Die Kontrahenten schlugen sich gegenseitig mit der Faust ins Gesicht. Beide erlitten dadurch Verletzungen, unter anderem kam es zu einer Platzwunde.

Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung auf. Bei dem 54-Jährigen ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,8 Promille. (AZ)