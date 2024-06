Donauwörth

vor 33 Min.

Nach Hochwasser: Droht Donauwörth ein Fischsterben?

Während des Hochwassers in den Gebieten rund um Donauwörth gerieten einige Fische auch in die überflutete Unterführung in Hamlar.

Plus Die Überschwemmung hat nicht nur Auswirkungen auf den Menschen, sondern auch auf die Tierwelt. Wieso auch nach der akuten Katastrophe viele Fische zu verenden drohen.

Von Mariana Silva Lindner, Janina Polczer

Was die Flut bringt … bleibt in den Teichen: Langsam fließt das Hochwasser in den Gebieten rund um Donauwörth ab, und der Grundwasserpegel sinkt. Doch das könnte katastrophale Folgen für die hiesige Fischpopulation mit sich bringen. Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth warnt vor einem möglichen Fischsterben.

Ob Badeseen, Baggerseen oder Teiche – die extreme Flut Anfang Juni hat nicht nur Felder und Unterführungen überschwemmt, sondern auch zahlreiche Stillgewässer. Alexander Kopp, Vorstandsvorsitzender des Fischervereins Bäumenheim, erlebt die verheerenden Folgen auf den Fischbestand vor Ort mit, insbesondere in Hamlar. Ausgerüstet mit Bottichen, Netzen und Keschern bergen Kopp und seine Vereinsmitglieder seit Wochen Karpfen, Schleien und Aale, die in fremde Teiche gespült oder in Pfützen bei Unterführungen eingeschlossen wurden. "Das könnten bestimmt um die 500 Fische sein", sagt Kopp. Doch wie viele genau das seien, "kann man derzeit nicht sagen". Durch die Überschwemmung und durch die Strömung Richtung Hamlar wurden zudem nicht einheimische Fische, wie der Goldbarsch, in hiesige Gewässer gespült – ein Problem für die heimische Fauna.

