„Nach langem Warten: Neue Sportanlage in Kaisheim feierlich eingeweiht“

Kaisheim

Zündstoff und Zitterpartie: Nach fünf Jahren wird jetzt die Sportanlage in Kaisheim eingeweiht

Nur durch hohe Fördersummen konnte das notwendige Projekt in der Marktgemeinde realisiert werden. Umso größer war die Freude bei der feierlichen Eröffnung.
Von Helmut Bissinger
    Pfarrerin Jasmin Gerhäußer und Pater Andreas Fritsch nahmen die Weihe des neuen Sportgeländes vor, das jetzt feierlich eröffnet wurde.
    Pfarrerin Jasmin Gerhäußer und Pater Andreas Fritsch nahmen die Weihe des neuen Sportgeländes vor, das jetzt feierlich eröffnet wurde. Foto: Helmut Bissinger

    Nur wer die Diskussion über die Zukunft der Sportanlage verfolgt hat, kann das Lächeln auf den Gesichtern der Verantwortlichen bei der Einweihungsfeier für das neu gestaltete Areal verstehen. Von der ersten Idee bis zur Verwirklichung waren fünf Jahre vergangen, musste vieles bewegt werden. Am Ende war es eine Zitterpartie. Erst als entsprechende Zuschusszusagen vorlegen, wurde der Zündstoff aus der Debatte genommen.

