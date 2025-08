Lkw-Fahrschüler und Lehrer unter Unfallflucht-Verdacht

Ein Lkw-Fahrschüler ist offenbar für einen Unfall in Nordheim verantwortlich. Weil der Mann anschließend nicht anhielt, ermittelt nun die Polizei.

Eine 25-Jährige meldete sich am Dienstag bei der Inspektion in Donauwörth. Die Frau war zuvor gegen 16.20 Uhr in einem schwarzen Auto der Marke Hyundai auf der Bäumenheimer Straße in Nordheim unterwegs gewesen. Den Schilderungen zufolge geriet dort ein Fahrschul-Lkw von der eigenen Fahrspur über die Mittellinie, wodurch die junge Frau nach rechts ausweichen musste. Bei diesem Manöver prallte der Pkw mit der rechten Seite gegen die Bordsteinkante. Zwei Reifen gingen dadurch kaputt. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Da sich der Lkw-Fahrschüler entfernte, ohne dass sich die Beteiligten um die Folgen des Unfalls zu kümmern, leiteten die Gesetzeshüter ein Ermittlungsverfahren ein. Hierzu wurden auch die Personalien des Fahrschülers, 54, und des anwesenden Fahrlehrers erhoben. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)