Unfallflucht mit 8000 Euro Schaden: Polizei analysiert Kfz-Teile

Eine unbekannte Person hat am Dienstag nach einem Unfall in Wemding aus dem Staub gemacht. In der Zeit zwischen 14.30 und 17 Uhr prallte der beziehungsweise die Gesuchte in der Heinlethstraße gegen einen weißen Pkw Mercedes (C-Klasse), der dort am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Am Wagen des Opfers entstand an der Fahrerseite ein massiver Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Der Verursacher meldete sich nicht. Deshalb ermittelt nun die Inspektion Donauwörth wegen des Verdachts der Unfallflucht. Die Beamten lassen derzeit unter anderem mehrere Kunststoffteile analysieren, die am Ort des Geschehens zurückblieben. Die Polizei bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)