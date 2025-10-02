Nach zwei tödlichen Unfällen: Wie gefährlich ist die B2?

Es sind zwei Stellen, die nicht allzu weit voneinander entfernt liegen. Und sowohl bei Kaisheim als auch bei Monheim kam es in der vergangenen Woche zu zwei schweren Unfällen. Beide passierten auf der B2. Insgesamt drei Menschen starben, die Trauer war und ist groß. Doch in diese Trauer mischt sich bei vielen auch die Frage, wie gefährlich die Bundesstraße ist. Fest steht, dass es dort immer wieder zu Unfällen kommt.

Dennoch gibt es dort keine sogenannten Unfallhäufungspunkte, wie Stephan Roßmanith, Sachbearbeiter Verkehr für den Donau-Ries-Kreis, erklärt. Solche Häufungspunkte müssen verstärkt kontrolliert werden und ermöglichen es, leichter Maßnahmen zu ergreifen. „Welche Stelle zu einem solchen Punkt wird, wird durch eine relativ komplizierte Formel festgelegt.“ Dabei werden bei der Berechnung der Faktoren immer drei Jahre als Grundlage genommen, sie erfolgt automatisch durch ein Programm. Dabei spiele die Länge der Strecke eine Rolle, aber auch die Zahl der Verletzten und Toten sowie entstandene Sachschäden. Der jetzige Stand basiert auf der Erhebung aus den Jahren 2021 bis 2023. Die dabei eruierten Häufungspunkte befinden sich alle auf der B25.

Auf der B2 in Höhe Schöttle wurde eine Maßnahme ergriffen

Die Unfallkommission muss bei Unfallhäufungspunkten tätig werden und Empfehlungen abgeben. Die Kommission besteht im Regelfall aus drei Personen, ein Vertreter des staatlichen Bauamts Augsburg, einer von Landkreis oder Stadt Donauwörth beziehungsweise Landkreis sowie ein Polizist. „Die Vertreter müssen über Maßnahmen beraten, die sie dann vor der Regierung von Schwaben vertreten müssen“, sagt Roßmanith. Diese fungiere gewissermaßen als Kontrollinstanz. Die Kommission wird aber auch dann ativ, wenn beispielsweise ein schwerer Unfall auf einer Strecke geschieht. Dann findet einige Zeit später ein Treffen vor Ort statt.

So handelte die Unfallkommission vor einigen Wochen bereits auf der B2. Und zwar in Höhe Schöttle. „Dort ist uns aufgefallen, dass die Fahrer vom Berger Kreuz viel zu früh auf die B2 einbiegen“, sagt Roßmanith. „Das lag wohl daran, dass sie nicht auf die Schrägpfeile auf der Fahrbahn fahren wollten.“ Man habe vor Ort gesehen, dass viele Fahrer abbremsen mussten. Das habe wiederum erklärt, wieso es zu relativ vielen Auffahrunfällen im Einfädelverkehr kam. Deshalb sei bei der Beschleunigungsspur die durchgezogene Linie um 40 Meter verlängert worden.

Und auch in Höhe Monheim wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um die Strecke sicherer zu machen. „Dort kam es immer wieder zu Unfällen wegen einer zu schlechten Sicht“, erklärt Roßmanith. So hätten Fahrer, die von der Auffahrt Monheim-Süd auf die B2 gefahren seien, den dortigen Geradeaus-Verkehr mitunter nicht gesehen, weil dieser im Sichtschatten von Abbiegern lag. „Deswegen haben wir die Abbiegespur verkürzt.“ Das sei aber bereits vor zwei Jahren geschehen. Doch diese Maßnahme haben den Unfall am Donnerstag nicht verhindern können, weil dieser sich nicht im Ein- oder Abbiegeverkehr ereignete.

Ursache des Unfalls bei Monheim weiter unklar

Tatsächlich ist die Ursache dieses Unfalls weiterhin unklar. Ein Mann war dabei laut Polizeiangaben kurz hinter der Ausfahrt Monheim-Süd in den Gegenverkehr geraten. Er erfasste den Pkw einer 60-Jährigen dabei frontal, diese starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei gab es keinerlei Anzeichen für eine Alkoholisierung. „Wir wissen nicht, warum der Mann in den Gegenverkehr kam.“ Auch Zeugen hätten sich bisher nicht gemeldet. Die Strecke war nach dem Unfall über mehrere Stunden gesperrt.

Bei dem Unfall am Dienstag vergangener Woche bei Kaisheim konnte der Gutachter die Unfallursache noch vor Ort ermitteln. So platzte der linke Vorderreifen eines Lkw, der daraufhin ein Auto erfasste. Die beiden Frauen, die in dem Wagen saßen, waren sofort tot. Auch hier blieb die Straße über mehrere Stunden gesperrt. Warum der Reifen wiederum platzte, ist derzeit offen. Doch klar ist auch: Der Unfall hing nicht mit der B2 an sich zusammen. „Das hätte auch auf einer anderen Strecke passieren können“, sagt Roßmanith.

Ob die B2 infolge dieser Unfälle als Unfallhäufungspunkt eingeordnet wird, ist derzeit noch unklar. Da die entsprechenden Berechnungen, wie oben beschrieben, immer in einem Drei-Jahres-Rhythmus erfolgen, wird es hier erst in mehr als einem Jahr Ergebnisse geben. Falls dies geschieht, stehen allgemein verschiedene Maßnahmen zur Verfügung. „Es können Überholverbote kommen, es kann die erlaubte Geschwindigkeit heruntergesetzt werden“, sagt Roßmanith. Auch der Ausbau der Strecke sei im Zweifel eine Möglichkeit. Dies sei aber letztlich eine politische Entscheidung.