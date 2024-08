Mann wirft in Wächtering Dachplatte auf Nachbarn

Ein seit längerer Zeit schwelender Nachbarschaftsstreit in Wächtering eskalierte am Samstagnachmittag. Laut Polizei Rain kam es gegen 16 Uhr zum Streit. Der eine der Kontrahenten, ein 65-Jähriger, fühlte sich wohl durch Gartenarbeiten seiner Nachbarn gestört, die diese an der Grundstücksgrenze verrichteten. Ohne Vorwarnung warf der Mann eine Dachplatte in Richtung seiner Nachbarn, unter denen sich auch ein vierjähriges Kind befand. Nur durch Glück traf das Wurfgeschoss keinen der Anwohner. Nachdem der Vater des Kindes die Polizei verständigt hatte, zog sich der Täter in sein Haus zurück und verweigerte sich, mit den Polizeibeamten ein Gespräch zu führen. Gegen den 65jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Wächtering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nachbarschaftsstreit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dachplatte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis