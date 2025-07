Neue Wohnungen aus Holz im Alfred-Delp-Quartier

Das Alfred-Delp-Quartier in der Donauwörther Parkstadt nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Die ersten Häuser stehen, der Dr.-Alfred-Böswald-Ring ist asphaltiert, viele Grundstücke sind erschlossen, die ersten „Neu-Parkstädter“ eingezogen. Was fehlt, sind die größeren Mehrparteienhäuser - Gebäude, welche die Stadt angesichts des eklatanten Wohnraummangels dringend braucht. Jetzt wurde ein Vorhaben mit fast 50 Wohneinheiten, das in nächster Zeit entstehen soll, vorgestellt.

