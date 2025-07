Wo ist die nackte Frau aus der Kapellstraße?

Zwischen Hafenkneipe und Donaubrücke räkelt sich inmitten von blühenden Blumenbüschen normalerweise eine junge Frau mit entblößtem Oberkörper und übereinandergeschlagenen Beinen. Die Statue „junge Donau“ des Künstlers Hans Wimmer gibt es seit Juli 1985. Früher stand sie an der Südspange, seit einigen Jahren befindet sie sich in der Kapellstraße und begrüßt ankommende Besucher und Besucherinnen. Aktuell ist der Sockel jedoch leer.

Das Rätsel um die verschwundene Skulptur ist schnell gelöst. Die Antwort kann Pressesprecher Mirko Zeitler von der Stadt Donauwörth liefern: Die Statue gönne sich nicht etwa eine Auszeit nach dem Trubel des Reichsstraßenfestes, sondern befinde sich derzeit im Lager des Bauhofs. Ihr Zuhause am Ufer der Donau gegenüber des Donauspitzes ist Teil des Areals, welches mit Blick auf die Landesgartenschau erneuert wird. „Wir bauen dort aktuell einen barrierefreien Fuß- und Radweg“, erklärt Zeitler. Durch die Baumaßnahme will die Stadt den Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zum Flussufer erleichtern.

Die „Junge Donau“ ist zu ihrem eigenen Schutz vorübergehend eingelagert

Damit die Bauarbeiten an der Ecke Kapellstraße, Augsburgerstraße beginnen können, hat die Stadt die Statue bereits am Montagabend entfernen lassen, berichtet Mirko Zeitler. Zum einen würde eine solche Statue auf einer Baustelle im Weg stehen und zum anderen wolle die Stadt vermeiden, dass die Skulptur während der Bauarbeiten kaputtgehe. „Wir haben deshalb die Statue für die Dauer der Baustellenarbeiten eingelagert“, so der Pressesprecher. Wie lang genau das sein wird, ist noch unklar. Spätestens zum Jahresende soll die „Junge Donau“ an ihren Platz zurückkehren dürfen.