Bekiffte Autofahrer im Visier: Nächtliche Kontrolle auf B2

Der Parkplatz an der B2 in südlicher Fahrtrichtung auf dem Schellenberg bei Donauwörth ist hell erleuchtet. Kurz vor der Einfahrt wird an diesem Samstagabend der Verkehr über mobile Licht-Verkehrszeichen in eine Engstelle gelotst. Ein Polizist in gelber Warnjacke hält jeden einzelnen Fahrer an, bittet diesen, die Seitenscheibe herunterzulassen, schaut sich die Person am Steuer genau an und stellt freundlich ein paar Fragen. Viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer dürfen geradeaus weiterfahren, manche winkt der Beamte zu seinen Kollegen, die auf dem Parkplatz bereitstehen. Mit einigem Aufwand sind die Gesetzeshüter bis spät in die Nacht hinein auf der Suche nach Männern und Frauen, die bekifft oder betrunken unterwegs sind. Leider bleiben mehrere „Treffer“ nicht aus.

