Vier Wildunfälle in drei Stunden im Landkreis Donau-Ries

Drei tote Rehe, ein toter Fuchs und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich: So lautet die Bilanz von vier Wildunfällen in der Region in der Nacht auf Sonntag innerhalb von gut drei Stunden.

Laut Polizei stießen drei Autofahrer mit Rehen zusammen, die über die Fahrbahn liefen. Einer dieser Unfälle passierte einer 47-Jährigen mit ihrem Auto gegen 21.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Mauren und Harburg am Ende des Waldstücks in Richtung Stadelhof. Um 22.30 Uhr stieß zwischen Fessenheim und Wemding ein 35-Jähriger mit seinem Pkw mit einem Reh zusammen und gegen 0.40 Uhr widerfuhr das Gleiche einem 51-Jährigen auf der B2 bei Itzing.

Zudem erfasste eine 33-Jährige mit ihrem Auto kurz vor Mitternacht einen Fuchs auf der B2 bei Buchdorf. Den Beamten zufolge blieben die Fahrer unverletzt, die Tiere verendeten. Der Schaden summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 12.500 Euro. (AZ)