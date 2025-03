Unternehmerfrühstück in Rain: Wofür stehen Sie?

Impulse setzen will das Unternehmer-Frühstück in Rain, Vernetzungen ermöglichen, informieren und generell das Miteinander der Gewerbetreibenden in der Tillystadt stärken. Im Sinne einer vitalen, funktionierenden Kommune. Erneut trafen sich jetzt unter diesen Aspekten Firmeninhaberinnen und -inhaber mit Funktionären der Stadt, die diesmal als Gastgeber in die Aula des neuen Schulzentrums eingeladen hatte. Über 70 Vertreterinnen und Vertreter waren zusammengekommen und freuten sich, auch einen Rundgang durch den spektakulären Neubau.

Bürgermeister Karl Rehm, in Personalunion als Mittelschulverbands-Vorsitzender, appellierte einmal mehr „weiter an der starken Verbindung zwischen Wirtschaft und Stadt zu arbeiten, um unsere Region positiv zu gestalten“. Als Zeichen für die Standort-Qualitäten der Rainer Unternehmen zeichnete er junge Absolventen aus, die ihre berufliche Ausbildung hervorragend gemeistert haben und daher bereits von IHK beziehungsweise Handwerkskammer geehrt worden waren: Jessica Spieler (Compo GmbH), Thomas Roßkopf (IFA Technology), sowie in Abwesenheit Florian Siewert (Schreinerei Maierhofer). „Bleiben Sie neugierig, engagiert und motiviert - wir brauchen Sie!“ - Rehms Dank und Anerkennung galten auch deren Ausbildern.

Ein Bindeglied zwischen Schülerinnen und Schülern und der Wirtschaft

Wie sehr Beruf schon während der Schulzeit beginnen kann, zeigte Christina Ost, Rektorin der Mittelschule Rain, anhand des Arbeitskreises Schulewirtschaft auf, den es seit 1984 in Rain gibt. Ein Steuerkreis plant Jahresaktionen, um den ständigen Austausch zwischen Schülern und Firmen herzustellen und die spätere Berufswahl zu erleichtern. Darunter etwa Berufsmesse, Bewerbungstraining, Jobdating, Praktika, Vorträge, Betriebsbesichtigungen und mehr. Der AK fungiert als Bindeglied zwischen den Schülern und der Wirtschaft.

Auch Firmenchefs können Lernende sein, indem sie ihre Unternehmen und alles, was damit zusammenhängt, immer wieder einmal hinterfragen. Das war die Quintessenz des Referats von Beraterin Christiane Uhl, die mit ihren Worten Mut machte, Impulse setzte und einen Motivationsschub geben wollte. „Was ist es, wofür wir stehen und was uns alle ausmacht? Was können wir in dieser Welt selber tun? Was ist Ihr Warum, Wie und Was?“ - Mit Fragen wie diesen, appellierte sie, nicht zu reagieren, sondern zu entscheiden, um damit zukunftsfähig zu bleiben.

Aufgewachsen in Niederschönenfeld hatte die Autorin, Juristin, Unternehmerin, Psychologin und Politikwissenschaftlerin ihre Grundschulzeit in Rain verbracht und fühlt sich der Stadt heute noch verbunden. Sie sprach von Werten, Verantwortung und Nachhaltigkeit in vielerlei Formen und machte damit Lust darauf, Unternehmensleitung gegebenenfalls einmal neu auszuprobieren und Haltung zu zeigen. „Sprechen Sie über ihr Unternehmen“, ermutigte Christiane Uhl, „zeigen Sie, was es ausmacht und machen Sie Ihre Arbeitsplätze zu Jobs mit Sinn!“