JVA Kaisheim: Neu-Häftling hat Handys und Drogen im Körper

Gefängnisse sind streng abgeschirmte Zonen. Meterhohe Mauern mit Stacheldraht, Überwachungskameras und Sensoren, vergitterte Fenster und umfangreiche Kontrollen von Menschen und Fahrzeugen, welche in die Justizvollzugsanstalt (JVA) kommen oder diese verlassen. Und trotzdem: Drogen sind in den Anstalten ein Dauer-Problem. Ein weiteres sind Mobiltelefone, die ebenfalls heimlich in den Knast gelangen und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Das Amtsgericht Nördlingen beschäftigte nun ein Fall aus der JVA Kaisheim, der eine dieser Schmuggel-Varianten aufzeigt, die - so kam heraus - auch haarsträubend sein können.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis