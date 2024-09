Ampel an Südspange nach Staus schon wieder abgeschaltet

In der vorigen Woche ging an der neu ausgebauten Kreuzung der Südspange (B16) mit der Industriestraße bei Donauwörth eine Ampel in Betrieb. Schon nach wenigen Tagen war sie wieder abgeschaltet. Der Grund: Die Schaltung der Lichtzeichenanlage funktionierte nicht richtig.

Dies bestätigt Alexander Becker vom Staatlichen Bauamt Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion. Nachdem die Ampel angeschaltet worden war, bildeten sich dem Vernehmen nach Staus auf der Bundesstraße, weil die Fahrzeuge auf dieser nur jeweils für kurze Zeit grünes Licht hatten.

An der Ampel auf der B16 funktioniert die Technik nicht richtig

Eigentlich sollte mit der Ampel die Kreuzung nicht nur sicherer werden, sondern es sollte der Verkehr auch besser fließen. Gerade in den Stoßzeiten war es schwierig, von der Industriestraße auf die B16 einzubiegen. Deshalb gibt es auf der Auffahrtschleife jetzt eine Links- und eine Rechtsabbiegespur. Durch mehrere Sensoren sollte die Ampel so gesteuert sein, dass die Verkehrsströme optimal geregelt werden. Jedoch, so Becker: Offenbar funktionierte einer der installierten Radardetektoren nicht richtig.

Um weitere unnötige Verkehrsbehinderungen zu verhindern, sei die Ampel abgeschaltet worden. Möglichst zeitnah werde sich die zuständige Firma um die Sache kümmern und den Fehler beheben. (wwi)