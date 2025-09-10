Icon Menü
Neue Betrugsmasche am Telefon: So schützen Sie sich vor falschen Ärzten!

Harburg

Neue Betrugsmasche am Telefon: Angehöriger braucht teure Medikamente

Die Polizei Donauwörth warnt vor dieser „perfiden Masche“ und bittet um Wachsamkeit.
    Beamte der PI Donauwörth registrierten in den vergangenen Tagen eine von Angerufenen geschilderte, neue Betrugsmasche am Telefon. Exemplarisch schildern die Beamten einen Fall, bei dem am Dienstagnachmittag ein Mann aus dem Raum Harburg von bislang unbekannten Tätern am Festnetz kontaktiert wurde. Es meldete sich mit weinerlicher Stimme seine angebliche Tochter, die sich aufgrund einer Krebserkrankung im Krankenhaus befinden würde.

    Abwechselnd übernahmen eine angebliche Krankenschwester sowie ein angeblicher Arzt die Gesprächsführung und forderten im weiteren Verlauf hohe Geldsummen für ärztliche Behandlungen für eine neue Methode der Chemotherapie aus dem Ausland. Die Polizei Donauwörth warnt: „Sämtliche Angaben sind frei erfunden und entsprechen nicht der Wahrheit.“ Die Angerufenen erkannten jedoch jeweils den Betrugsversuch und legten auf. Daher entstand bislang kein Vermögensschaden.

    Strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen versuchten Trickbetruges wurden eingeleitet. Die PI Donauwörth bittet nun darum, „die neuen Vorgehensweisen insbesondere auch älteren Bekannten im Bekanntenkreis oder Familienangehörigen darzulegen, um diese vor den perfiden Maschen der Täter zu schützen.“ (AZ)

