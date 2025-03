Es war ein tödlicher Unfall an einem neuralgischen Punkt auf der B16 in Riedlingen. Am Samstagabend kurz nach 21 Uhr wurde ein Fußgänger, der die Bundesstraße aus Richtung Posthof in Riedlingen überqueren wollte, vom Auto eines Lieferboten erfasst. Hierzu hat die Polizei in Donauwörth jetzt neue Erkenntnisse.

