Neue Entwicklung bei Windkraft in der Region: „Schafft Frieden in Gemeinden“

Nein, es war keine alltägliche Sitzung. An die Fensterbank gelehnt standen Mitglieder einer Bürgerinitiative mit gelben Warnwesten, vorne saßen Vertreter des bayerischen Wirtschaftsministeriums und der Regierung von Schwaben und zunächst einmal musste sich der Sitzungsleiter einen Überblick verschaffen, wer denn überhaupt Stimmrecht hat. Zur Sitzung des Planungsausschusses des Regionalen Planungsverbands war der Saal im Landratsamt Augsburg nämlich fast voll, auch wenn es vordergründig um ein hochbürokratisches Thema ging: die Fortschreibung des Windenergieplans des Verbands, zu dem auch der Donau-Ries-Kreis gehört. Dieser fasste letztlich einen Entschluss, der große Konsequenzen für die Menschen vor Ort hat.

