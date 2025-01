Erhaltungssatzung: „Es geht um Donauwörths Identität“

Die bunten Fassaden in der Reichsstraße bieten einen Augenschmaus, vor allem Touristen fangen die Prachtmeile gerne mit den Kameras ein. Aber auch andernorts verströmt die alte Reichsstadt Geschichte. Um die alten Gebäude zu schützen, hat der Donauwörther Stadtrat vor Kurzem eine Erhaltungssatzung beschlossen. Darin sind allerdings nicht alle historischen Ensembles und Gebäude aufgeführt, was mitunter zu Kritik geführt hat. Stadtheimatpflegerin Gudrun Reißer hat die Satzung mit auf den Weg gebracht. Was hält sie von der aktuellen Debatte?

