Großbrand in Riedlingen: Das sind die neuesten Erkenntnisse

Über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der Einsatz dauerte Stunden: In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte eine Lagerhalle hinter Kik und Lidl in Donauwörth-Riedlingen. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Kripo übernahm die Ermittlungen. Was sie bisher herausgefunden hat.

Bei dem Brand wurde die Halle komplett zerstört. Die genaue Schadenshöhe wird laut Polizei derzeit noch geklärt, in einer ersten Schätzung ging sie von rund 150.000 Euro aus. In der Halle waren dem Vernehmen nach Großgeräte und eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien gelagert. Die genaue Ursache für den Brand ist zwar noch unklar. Es liegen laut Polizei derzeit aber keine Anhaltspunkte für eine Brandstiftung vor.

Brand in Riedlingen gegen Mitternacht gelöscht

Gegen 22 Uhr am Samstag wurden die Polizei und Feuerwehren alarmiert, Einsatzkräfte aus fast sämtlichen Donauwörther Stadt- und Stadtteilwehren waren dabei. Ihnen gelang es, das Feuer einzugrenzen. Das gelang, auch der Brand in der Lagerhalle war gegen Mitternacht gelöscht. Verletzte gab es keine. (AZ)