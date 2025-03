Neue Fahrradständer am Waldsee in Wemding

Badegäste, die mit dem Fahrrad zum Waldsee (Lohweiher) in Wemding kommen, haben jetzt einen zusätzlichen Komfort. Über die Winterpause ließ die Stadt neue Fahrradständer an der Zufahrtsstraße zum Haupteingang montieren. Die Bügel auf einem Schienensystem fertigte ein örtliches Unternehmen an. Sie bieten Platz für 30 Räder, Anhänger und Ähnliches.

Durch die feste Bodenverankerung besteht insbesondere für hochwertige Fahrräder ein besserer Diebstahlschutz als bisher. Die Grundfläche wurde in Vorbereitung neu gepflastert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte der Stadt zufolge auch auf Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern. Im Sinne der Umweltfreundlichkeit und der Förderung des Radverkehrs habe man die Maßnahme gerne umgesetzt. (AZ)