Neue Grund- und Mittelschule Bäumenheim: Was die Schüler dort erwartet

Eine lichtdurchflutete Aula, moderne Räume und Lernflächen für die Schülerinnen und Schüler – das alles zeigen die Entwürfe für die neue Grund- und Mittelschule. Die Planungen sind bis auf Einzelheiten vollständig abgeschlossen, die Verantwortlichen präsentierten Bürgerinnen und Bürgern die Pläne nun bei einer Infoveranstaltung im Bürgersaal.

Wie soll die Schule von außen aussehen? Es soll ein dreigeschossiges Gebäude entstehen, im unteren Bereich geht der Blick zum Teil durch Glasflächen ins Innere. Das Erdgeschoss hebt sich hinsichtlich des Materials von den oberen Geschossen ab. Es besteht aus einer robusten Lattenverkleidung aus Glasfaserbeton.. „Das haben wir so gemacht, weil dieser Bereich doch sehr stark frequentiert ist und ein bisschen anfällig für gewisse Belastungen im Pausenbetrieb“, Peter Franck vom zuständigen Planungsbüro Krug-Grossmann. Die oberen Stockwerke haben eine Fassade aus Holz mit einer entsprechenden Lasur, um die Langlebigkeit zu gewährleisten. „Wir wollen mit dem Holz auch einem ökologischen Anspruch Genüge tun“, so Franck. Auf den Dächern ist eine extensive Begrünung und Photovoltaik vorgesehen.

Was ist für das Innere geplant? Betritt man das Gebäude, steht man in einer großen Aula. Hier können die Schülerinnen und Schüler Pausen machen, außerdem bietet sich der Raum für schulische Veranstaltungen an. Integriert ist auch eine Mensa, die durch eine Faltwand abgrenzbar ist. Durch ein großzügiges Oberlicht fällt Helligkeit in den Raum. Dazu kommen im Erdgeschoss der Verwaltungsbereich sowie Fachräume, zum Beispiel für Musik und Kunst. Des Weiteren kommt im Erdgeschoss der Ganztagsbereich unter. „Hier gibt es zwei größere Räume sowie einen Zugang zum Außenbereich“, erklärt Franck. Das Gebäude soll barrierefrei zugänglich sein. Die oberen Geschosse sind jeweils in drei Bereiche aufgeteilt: die Räume der Grundschule, die Säle der Mittelschule sowie ein Bereich, in dem sich Fachräume befinden, beispielsweise für die Naturwissenschaften. Die Räume der Mittelschule sind nach dem Cura-Modell angeordnet. Das heißt, es gibt rund 75 Quadratmeter große Klassen, die größer als der klassische Unterrichtssaal sind. „Man kann so größere Klassen unterbringen und eine individuelle Betreuung besser gewährleisten“, erläutert Franck. Die Grundschule ist dagegen nach dem Lernhaus-Konzept gestaltet. Es gibt neben Klassenräumen also auch gemeinsame Multifunktionsflächen. Wie die Farbgebung genau aussieht, steht noch nicht fest.

Wie soll der Außenbereich aussehen? Entgegen der ursprünglichen Planung wird es unter anderem aus Kostengründen kein Parkdeck geben, sondern ebenerdige Parkplätze. Diese entstehen dort, wo früher das Parkhaus stand. Der Innenhof und die Freiflächen werden autofrei. Im östlichen Bereich soll der Pausenhof für die Grundschüler entstehen. „Wichtig ist, dass wir trotz der Höhenunterschiede Barrierefreiheit haben“, sagt Hans Brugger vom gleichnamigen Landschaftsplanungsbüro. Im Normalfall gebe es nicht mehr als drei Prozent Gefälle. Auf dem Gelände sollen auch ein Beachvolleyballfeld sowie eine Kugelstoßanlage entstehen.

Wo kommen die Schüler während der Bauarbeiten unter? Im nördlichen Bereich des Areals wird eine aus Containern bestehende Interimsschule eingerichtet. Diese soll im November diesen Jahres bezugsfertig sein. In das Erdgeschoss kommen auch hier Verwaltung, Ganztagsbereich sowie Mensa. In den zwei Obergeschossen sind die Fachräume untergebracht.

Wie schaut es bei den Kosten aus? Die Prognose beim Schulneubau fällt rund vier Prozent höher aus als noch im Dezember des vergangenen Jahres. Ein Grund ist die Konkretisierung der Zahlen durch eine vertiefte Planung. Die Kosten für die Schule inklusive Abbruch des alten Gebäudes liegen bei rund 40 Millionen Euro. Vorgesehen ist, dass die Gemeinde Bäumenheim nach Abzug einer Förderung der Staatsregierung etwa 34,4 Millionen Euro trägt. Die Gemeinde Mertingen soll rund 2,6 Millionen Euro beisteuern, während die Gemeinde Oberndorf ca. 2,1 Millionen Euro zahlt. Weitere Kostenpunkte sind die Interimsschule (2,7 Millionen Euro) sowie die Parkplätze (rund 1,4 Millionen Euro). Im Rahmen des Projekts ist auch die Ertüchtigung der Bestandssporthalle und der Neubau eines Hallenbads vorgesehen (Berichte folgen). Unter dem Strich stehen alles in allem Kosten von rund 74 Millionen Euro.

Wie geht es weiter? Ab Anfang 2026 erfolgt der Abbruch des Bestandsgebäudes, dieser soll bis Mai abgeschlossen sein. Im Juni beginnen laut Planung die Arbeiten am Neubau. Dabei geht es zunächst um den Tiefbau, der aufgrund der Bodenverhältnisse nicht ganz unkompliziert ist. Im Jahr 2029 sollen die Bauarbeiten an der neuen Grund- und Mittelschule abgeschlossen sein.