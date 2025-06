Kindergarten: Neue Heizung, aber keine neuen Toiletten

Im Harburger Ortsteil Großsorheim passiert gerade einiges. Straßen sind gesperrt, Gräben tun sich auf und Leitungen für das genossenschaftlich organisierte Wärmenetz werden verlegt. Dieses soll noch heuer in Betrieb gehen. Über 70 Anwesen werden angeschlossen. Dazu gehört auch der Kindergarten. In diesem sind Umbauten für die neue Heizung nötig. Deshalb stellte der Elternbeirat den Antrag, auch gleich die Sanitäranlagen zu erneuern. Dies lehnte nun aber der Stadtrat in Harburg ab.

