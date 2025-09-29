Icon Menü
Neue Lärmschutzwände in Donauwörth: Fortschritte für lärmgeplagte Anwohner

Donauwörth

Lärmschutzwände in Donauwörth rücken in greifbare Nähe

In Donauwörth stehen neue Lärmschutzwände an den Bahngleisen bevor - ein wichtiges Anliegen der Anwohner, das in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde.
Von Thomas Hilgendorf
    Die Bahn will jetzt beim Lärmschutzausbau entlang der Gleise in Donauwörth mehr Tempo machen.
    Die Bahn will jetzt beim Lärmschutzausbau entlang der Gleise in Donauwörth mehr Tempo machen. Foto: Markus Scholz, dpa

    Es ist ein denkwürdiger Moment gewesen, als Vertreter der Deutschen Bahn anno 2022 im Donauwörther Tanzhaus zu Gast waren. Hitzig wurde die Debatte im Stadtrat, denn das Thema hatte es in sich: Es ging damals um neue Lärmschutzwände im Donauwörther Stadtgebiet - Schutzmaßnahmen, die seitens der Bürgerschaft immer wieder mit Nachdruck gefordert worden waren. Jetzt stand der Punkt erneut auf der Tagesordnung, diesmal im Bauausschuss. Und es sieht so aus, als würde es nun gute Nachrichten geben.

