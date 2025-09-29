Lärmschutzwände in Donauwörth rücken in greifbare Nähe

Es ist ein denkwürdiger Moment gewesen, als Vertreter der Deutschen Bahn anno 2022 im Donauwörther Tanzhaus zu Gast waren. Hitzig wurde die Debatte im Stadtrat, denn das Thema hatte es in sich: Es ging damals um neue Lärmschutzwände im Donauwörther Stadtgebiet - Schutzmaßnahmen, die seitens der Bürgerschaft immer wieder mit Nachdruck gefordert worden waren. Jetzt stand der Punkt erneut auf der Tagesordnung, diesmal im Bauausschuss. Und es sieht so aus, als würde es nun gute Nachrichten geben.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lärmschutzwand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis