Neue Laternen für Ahornweg in Monheim

Seit Monaten wird mit der Jahnstraße eine wichtige Verbindung in Monheim grundlegend saniert. Die Arbeiten dauern vermutlich noch bis in den Herbst hinein. Im Zuge der Jahnstraßen-Sanierung wird die Kommune im von dort abzweigenden Ahornweg vier neue Straßenlaternen anbringen lassen. Dies verkündete Bürgermeister Günther Pfefferer nun in der ersten Stadtratssitzung nach der Sommerpause.

Das Gremium habe demnach bereits im Juli in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, den Auftrag für die Erweiterung des entsprechenden Kabelnetzes zu vergeben. Zwei Laternen wird die LVN – Lechwerke Verteilnetz (Augsburg) – zum Angebotspreis von rund 15.200 Euro (brutto) errichten, das Anbringen von zwei weiteren Straßenlaternen übernehmen die Lechwerke (LEW), ebenfalls aus Augsburg, zum Angebotspreis von rund 5.200 Euro. (unf)