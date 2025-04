Gestaltung der „Neuen Mitte“ in Buchdorf: Diese Ideen für die Nutzung gibt es

Die „Neue Mitte“ in Buchdorf hat erste bauliche Formen angenommen – aber jetzt muss sie mit Leben erfüllt werden. Was ist dazu notwendig, was gibt es für Ideen? In einer Klausur, vor Ort im Pfarrheim von der Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten durchgeführt, beschäftigten sich damit Gemeinderäte und Vereinsvorsitzende. Das Ergebnis, formuliert von einem Teilnehmer: „Wir haben jetzt eine Umsetzungsliste.“

