Debatte um die Neue Mitte in Tapfheim: So kontert Achim Raab

In der Diskussion über die Gestaltung des ehemaligen „Thannheiser“-Areals in Tapfheim legt Achim Raab nach. Das künftige Aussehen der „Neuen Mitte“ an der Bundesstraße 16 sei ihm ein Herzensanliegen. Wenn er sich um ein Vorankommen bemühe, sei dies kein Alleingang. Er, so Raab, vertrete in diesem Fall die Gewerbetreibenden, die sich gegen die Pläne des Gemeinderats wenden, direkt neben dem bestehenden Discounter Netto einen Edeka-Vollsortimenter anzusiedeln.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tapfheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marcus Späth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis