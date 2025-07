Schulbussituation in Rain zwingt die Stadt, zu reagieren

Die Situation an der Bushaltestelle „Alte Bayerdillinger Straße“ spitzt sich zu und zwingt die Stadt Rain zum Handeln: Seit 2019 bietet die Stadt dort im Rahmen des so genannten „freigestellten Schülerverkehrs“ kostenlose Mitfahrgelegenheit an – vorrangig für Grundschulkinder aus dem direkten Umfeld der Haltestelle. Die jährlichen Kosten für dieses Angebot belaufen sich auf rund 9900 Euro.

Inzwischen wird die Mitfahrgelegenheit jedoch deutlich stärker genutzt als ursprünglich geplant – auch von Schülerinnen und Schülern, die näher an den Schulen wohnen und somit keinen Anspruch auf eine kostenfreie Beförderung haben. Die Folge: Der eingesetzte Bus ist regelmäßig überfüllt. In einzelnen Fällen konnten sogar anspruchsberechtigte Kinder nicht mehr mitgenommen werden und mussten von Schulweghelferinnen und -helfern zur Schule gebracht werden.

Kinder aus folgenden Straßen dürfen den Bus benutzen

Die wiederholten Appelle, das Angebot ausschließlich den berechtigten Grundschülern vorzubehalten, hatte nicht die gewünschte Wirkung. Deshalb führt die Stadt Rain ab dem Schuljahr 2025/26 eine neue, verbindliche Regelung ein. Es müsse sichergestellt sein, dass die Kinder mit Anspruch auf diese kostenlose Beförderung auch künftig den Schulweg per Bus nutzen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nur Grundschüler mit einem gesetzlichen Anspruch auf Schülerbeförderung – also mit einem Schulweg von mindestens zwei Kilometern – erhalten künftig ein reguläres Busticket. Von dieser Neuregelung betroffen sind insbesondere Kinder aus folgenden Straßen: Ludwig-Dorn-Straße, Babette-Müller-Straße, Carl-Faig-Straße, Theresienstraße und Bayerdillinger Straße.

Es geht der Stadt um sichere und gerechte Schülerbeförderung

Die Stadtverwaltung wird jährlich auf Basis der Schülerlisten prüfen, welche Kinder die Voraussetzungen für die kostenfreie Beförderung erfüllen und die Bustickets entsprechend ausgeben. Die Stadt Rain bittet um Verständnis für diese Maßnahme. Ziel sei es, die sichere und gerechte Schülerbeförderung im Interesse der anspruchsberechtigten Grundschüler dauerhaft zu gewährleisten. (AZ)