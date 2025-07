Die Stadt Rain will der Jugend mehr bieten: Neuer Treff und ein Jugendpfleger sind im Gespräch

Die Kommunale Jugendarbeit in Rain soll wieder ein wenig Fahrt aufnehmen. Während derzeit bei der offenen Jugendarbeit (nicht in den Vereinen) hauptsächlich der Jugendpartnerverein in der Lechstadt aktiv ist und im provisorischen Jugendtreff in der ehemaligen Kegelbahn des katholischen Pfarrzentrums eine Anlaufstelle unterhält, laufen von Seiten der Stadt ergänzende Überlegungen. Es geht darum, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern, deren Interessen zu berücksichtigen, Angebote zu machen und ein positives Umfeld zu schaffen.

