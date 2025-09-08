Rain/Feldheim Gemeinschaft mit Hoffnung im Herzen: Die PG Rain begrüße Kaplan Toms Abin und Gemeindereferentin Gabriele Demut

Vorstellung des neuen Kaplans und der neuen Gemeindereferentin im Gemeinschaftsgottesdienst der Pfarreiengemeinschaft Rain. Ein herzliches „Grüß Gott“ für die Neuen.