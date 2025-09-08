Gemeinschaft mit Hoffnung im Herzen: Die PG Rain begrüße Kaplan Toms Abin und Gemeindereferentin Gabriele Demut

Die „GmbH“ – Abkürzung für „Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung“ – zog sich als roter Faden durch den dritten Gemeinschaftsgottesdienst der Pfarreiengemeinschaft (PG) Rain. Der diesjährige Gastgeber „St. Georg“ in Feldheim hatte den Platz zwischen Kirche und Kindergarten festlich bereitet. Stadtpfarrer Jörg Biercher feierte in Konzelebration mit Kaplan Toms Abin und Ruhestandsgeistlichen Paul Großmann den Gottesdienst.
Rain/Feldheim
