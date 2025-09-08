Icon Menü
„Neuer Kaplan und Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Rain vorgestellt“

Rain/Feldheim

Gemeinschaft mit Hoffnung im Herzen: Die PG Rain begrüße Kaplan Toms Abin und Gemeindereferentin Gabriele Demut

Vorstellung des neuen Kaplans und der neuen Gemeindereferentin im Gemeinschaftsgottesdienst der Pfarreiengemeinschaft Rain. Ein herzliches „Grüß Gott“ für die Neuen.
Von Adalbert Riehl
    Stadtpfarrer Jörg Biercher (links) begrüßt Kaplan Toms Abin traditionell mit Brot und Salz; in der Mitte die neue Pfarrreferentin Gabriele Demuth, die als Symbol eine Kerze bekommen hat. Foto: Adalbert Riehl
    Die „GmbH“ – Abkürzung für „Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung“ – zog sich als roter Faden durch den dritten Gemeinschaftsgottesdienst der Pfarreiengemeinschaft (PG) Rain. Der diesjährige Gastgeber „St. Georg“ in Feldheim hatte den Platz zwischen Kirche und Kindergarten festlich bereitet. Stadtpfarrer Jörg Biercher feierte in Konzelebration mit Kaplan Toms Abin und Ruhestandsgeistlichen Paul Großmann den Gottesdienst.

