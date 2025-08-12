Icon Menü
Neuer Kindergarten Schneegarten in Donauwörth: Baukosten und Zeitplan

Donauwörth

Der Schneegarten: Das soll der neue Donauwörther Kindergarten kosten

Der Neubau des Kindergartens Schneegarten in Donauwörth steht bevor. Es ist ein weiteres Millionenprojekt. Wann es losgeht und wie viel der Bau kosten soll.
Von Thomas Hilgendorf
    •
    •
    •
    Der alte Schneegarten wird abgerissen, wenn das neue Gebäude bezogen wird.
    Der alte Schneegarten wird abgerissen, wenn das neue Gebäude bezogen wird. Foto: Thomas Hilgendorf

    Unterhalb des städtischen Kindergartens in Donauwörth wird bald schon eine größere Baustelle zu finden sein. Dabei handelt es sich um eines der baulichen Hauptprojekte Donauwörths. Der Schneegarten wird neu gebaut - und das wird einiges an Geld kosten, wie nun die neuesten Zahlen aus dem Rathaus zeigen. Das Vorhaben reiht sich ein in die Donauwörther Millionenprojekte, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Auch in Sachen Schneegarten gibt es einen ehrgeizigen Zeitplan.

