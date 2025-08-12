Der Schneegarten: Das soll der neue Donauwörther Kindergarten kosten

Unterhalb des städtischen Kindergartens in Donauwörth wird bald schon eine größere Baustelle zu finden sein. Dabei handelt es sich um eines der baulichen Hauptprojekte Donauwörths. Der Schneegarten wird neu gebaut - und das wird einiges an Geld kosten, wie nun die neuesten Zahlen aus dem Rathaus zeigen. Das Vorhaben reiht sich ein in die Donauwörther Millionenprojekte, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Auch in Sachen Schneegarten gibt es einen ehrgeizigen Zeitplan.

