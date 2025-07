Nach dem Abschied von Stephanie Pelzer im April war das Notariat in Monheim nur vertretungsweise besetzt. Dies hat sich nun geändert: Zum 1. Juni übernahm Jacob Weinert den Amtssitz in der Jura-Stadt und bietet wie bisher gewohnt alle notariellen Dienstleistungen und Beratungen an.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis