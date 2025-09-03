Neueröffnung in Rain: Nach zwei Jahren Vakanz gibt es wieder eine Buchhandlung

Eine Vakanz in der Infrastruktur Rains ist behoben, der Handel im Herzen der Stadt ist wieder um ein hochwertiges Geschäft reicher: Am Mittwoch wurde die Buchhandlung Eser eröffnet - damit ist eine Lücke geschlossen, die vor zwei Jahren entstanden ist, nachdem die „Buchhandlung Rain“ zugemacht hat. In den Räumen des ehemaligen Elektrogeschäfts Chmielorz gibt es nun also alles, was eine Buchhandlung so zu bieten hat: sämtliche Genres des Kernsortiments vom Kinderbuch bis zum Thriller, dazu Produkte wie kleine Geschenkartikel, Spiele, Karten und Kalender.
Rain
