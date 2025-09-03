Icon Menü
Neueröffnung der Buchhandlung Eser in Rain: Ein literarisches Comeback nach zwei Jahren

Rain

Neueröffnung in Rain: Nach zwei Jahren Vakanz gibt es wieder eine Buchhandlung

Am Mittwoch eröffnete Buchhändlerin Elke Eser aus Meitingen eine Filiale in Rain. Im ehemaligen Elektrogeschäft Chmielorz gibt es nun Bücher und mehr.
Von Barbara Würmseher
    Große Freude bei der Eröffnung der "Buchhandlung Eser" in Rain (von links): Bürgermeister Karl Rehm, Carolin Eser und Julia Schönberger (Töchter der Inhaberin), Elke Eser, Diana Gebauer (Tochter), Florian Lein (Stadt Rain), Kaplan Toms Abin und Konrad Eser (Ehemann der Inhaberin). Foto: Barbara Würmseher

    Eine Vakanz in der Infrastruktur Rains ist behoben, der Handel im Herzen der Stadt ist wieder um ein hochwertiges Geschäft reicher: Am Mittwoch wurde die Buchhandlung Eser eröffnet - damit ist eine Lücke geschlossen, die vor zwei Jahren entstanden ist, nachdem die „Buchhandlung Rain“ zugemacht hat. In den Räumen des ehemaligen Elektrogeschäfts Chmielorz gibt es nun also alles, was eine Buchhandlung so zu bieten hat: sämtliche Genres des Kernsortiments vom Kinderbuch bis zum Thriller, dazu Produkte wie kleine Geschenkartikel, Spiele, Karten und Kalender.

