Neueröffnung nach Renovierung: Aus Chinatown wird Mekong Delta

Kirschblüten, Lotus-Lampen und helle Balken: Wo früher dunkles Holz und kunstvolle Schnitzereien die Räume verdunkelten, begrüßt nun Licht und aufwendige Deko die Gäste. Thi Ngoc Mai Nguyen aus Vietnam hat dem Restaurant in der Berger Vorstadt einen neuen Charakter gegeben. Die Einrichtung ist allerdings nicht das Einzige, was sich geändert hat. Das erwartet Besucher und Besucherinnen nach dem Besitzerwechsel.

Neueröffnung: Chinatown in Donauwörth hat eine neue Besitzerin

Es ist das erste Mal, dass Nguyen ein eigenes Restaurant führt. Sie habe bereits viele Jahre in der Gastro gearbeitet und Restaurant-Luft schnuppern können. Sowohl ihr Bruder als auch ihr Vetter haben ein eigenes Restaurant, erzählt sie. Ein Bekannter habe sie auf das Lokal in Donauwörth aufmerksam gemacht. „Der vorherige Besitzer ist 70 Jahre alt und wollte in Rente gehen“, berichtet Nguyen. Da habe sie die Gelegenheit ergriffen. „Mir gefällt es hier wirklich gut“, sagt Nguyen lächelnd.

Die gebürtige Vietnamesin kommt ursprünglich aus einem Ort etwa 80 Kilometer südlich der bevölkerungsreichsten Metropole des Landes, Ho Chi Minh Stadt. Durch ihren Mann, der aus der Nähe von Stuttgart kommt, sei sie nach Deutschland gekommen. Das war 2016. Sie habe zunächst ein Jahr eine Gastro-Pause eingelegt, um sich aufs Deutschlernen zu konzentrieren. „Im Juni sind wir dann nach Donauwörth gezogen, um näher am Restaurant zu sein“, berichtet sie. In ihrem neuen Zuhause und im Landkreis gefalle es ihr sehr gut. „Die Menschen sind alle so freundlich“, so Nguyen.

Das Delta Mekong Restaurant in Donauwörth will mit Vielfalt überzeugen

Neuer Name und neues Konzept – damit will Nguyen die Donauwörther und Donauwörtherinnen überzeugen. Die größte Neuerung ist, dass es kein Buffet mehr geben wird. Nguyen setzt stattdessen auf sorgfältig ausgewählte Gerichte. Im neu eröffneten Restaurant bietet sie daher eine Vielfalt von Speisen aus verschiedenen Küchen an: Sowohl vietnamesische Gerichte aus ihrer Heimat, als auch japanische und chinesische Speisen stehen auf der Speisekarte. „Die zentrale Spezialität ist natürlich die vietnamesische Suppe Pho“, sagt Nguyen. Aus der japanischen Küche bietet die Restaurantbesitzerin Sushi an, welches sie selbst sehr gerne isst. Außerdem gibt es gebratene Nudeln und gebratenen Reis aus der chinesischen Küche.

Das Restaurant Chinatown in Donauwörth heißt nach Besitzerwechsel und Sanierung nun Mekong Delta. Foto: Anja Volkwein

Der neue Name des Restaurants stehe symbolisch für diese Vielfalt. „Der Mekong ist ein sehr bekannter Fluss in meiner Heimat“, berichtet Nguyen. Er verbinde die Länder China, Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam miteinander. Ein Delta ist eine Flussmündung, wo sich ein Hauptfluss in kleinere Nebenflüsse aufteilt, bevor er in einen See oder ein Meer fließt. Deshalb habe sie auch den neuen Namen gewählt, berichtet die Vietnamesin. Im Restaurant Mekong Delta existieren symbolisch mehrere Strömungen der asiatischen Küche. Außerdem erinnere sie Donauwörth mit der Wörnitz und der Donau an den Mekong in ihrer Heimat.