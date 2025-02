Iglus, Maskottchen und die Reichsstraße: Neuerungen beim Plätzleweg geplant

Es ist noch ein Dreivierteljahr, bis der nächste Plätzleweg in Donauwörth beginnt. Doch bereits jetzt starten die Vorbereitungen für die Veranstaltung, die 2023 zum ersten Mal stattfand. Der besinnliche Weg in der Weihnachtszeit ist also noch ziemlich jung. Das bietet immer auch Potential für Neuerungen. Genau solche wird es in diesem Jahr geben. Nicht zuletzt in der Reichsstraße soll es einen zusätzlichen Höhepunkt geben.

„Die Rückmeldungen waren wirklich positiv“, freute sich Christiane Kickum von der City Initiative Donauwörth (CID) im Kulturausschuss über die Reaktion auf den vergangenen Plätzleweg. Vor allem der neue Platz der Eisbahn am Mangoldfelsen habe sich als richtige Entscheidung herausgestellt. „Wir hatten 50 Prozent mehr Besucher, im Dezember waren die Zeitfenster für die Schulen komplett ausgebucht.“ Bereits vor Beginn um 14 Uhr hätten die Schüler „auf der Matte“ gestanden. „Deswegen beginnen wir in der nächsten Ausgabe schon um 13 Uhr.“ Der Plätzleweg werde in Zukunft von der Promenade aus um die Kapelle herum zur Eisbahn weitergeführt. Darüber hinaus werde das Plätzle an der Stadtmauer erweitert.

Reichsstraße wird wieder in Donauwörther Plätzleweg integriert

Die größte Neuerung betrifft aber die Reichsstraße. Diese wollen die Organisatoren wieder in den Plätzleweg integrieren. „2024 haben wir das wegen der Baustelle nicht gemacht“, erklärte Kickum. An drei bis vier Fassaden werde es eine etwas „extravagante“ Deko geben. „Wir wollen die Straße so besser in Szene setzen.“ Das soll auch durch Iglus passieren, die zwischen Tanzhaus und Hypo Vereinsbank aufgestellt werden sollen. Diese sind beheizt, die Bürger können sie mieten. Vier bis fünf Wirte übernehmen die Verpflegung.

Weiterhin ist laut Kickum denkbar, die Öffnungszeiten der Geschäfte an zwei bis drei Freitagen bis 21 Uhr oder 21.30 Uhr zu verlängern. „Das müssen wir aber noch mit den Händlern klären.“ Aus dem Ausschuss bekam sie direkt eine Zusage. „Ich bin sofort dabei“, sagte Doris Rödter (PWG), die in der Reichsstraße das WeDo Gourmet betreibt. „Es ist wichtig, dass wir durch solche Aktionen Unterstützung bekommen.“ Auch Birgit Rößle (CSU) wies auf die Bedeutung des Plätzlewegs für die hiesige Wirtschaft hin. „Das Potential ist da. Es dauert eben ein bisschen, bis die Leute kommen.“

Maskottchen soll Donauwörther Plätzleweg bewerben

CID-Vorsitzende Kickum hat eine ganz bestimmte Gruppe im Auge, wenn es um zusätzliche Besuchergruppen geht. „Wir wollen versuchen, Busreisen herzubekommen. Die Menschen könnten dann durch den Plätzleweg einen ganzen Tag in Donauwörth verbringen.“ Für einen zusätzlichen Werbeeffekt soll in diesem Jahr eine Art Maskottchen sorgen. Kickum schlug dafür das Schutzengelchen von Käthe Kruse vor. Allzu lange Zeit für die Planung ist nicht mehr: Bis vor der Sommerpause soll das Konzept stehen. 2025 startet der Plätzleweg am 20. November und dauert bis zum 6. Januar.