Die Wörnitzsteiner Wehr bekommt ein neues Feuerwehrauto

Die Freiwillige Feuerwehr Wörnitzstein bekommt einen neuen Mannschaftstransportwagen. Der Haupt- und Finanzausschuss des Donauwörther Stadtrates hat in seiner Sitzung am Montag dazu seine Zustimmung erteilt. Im Oktober 2023 hatte die Wehr aus dem Stadtteil bei der Stadtverwaltung ein neues Mehrzweckfahrzeug (MZF) beantragt. Im entsprechenden Feuerwehrbedarfsplan ist der Kauf eines MTW vorgesehen.

Der Anlass für die Ersatzbeschaffung: Das bestehende MZF ist in die Jahre gekommen und hat gravierende technische Mängel. Bereits einige Male sei es nur mit einem jeweils hohen Aufwand durch die Hauptuntersuchung gekommen, hieß es im Ausschuss. Das Fahrzeug weist unter anderem Durchrostungen an der Karosserie auf. Nach Angaben von Kathrin Stadlmayr von der Pressestelle der Stadt sind für den Kauf rund 110.000 Euro an Haushaltsmitteln veranschlagt. An staatlichen Zuschüssen erwarte sich die Kommune knapp 18.000 Euro. Die Ausschreibung für das neue Feuerwehrfahrzeug soll noch in diesem Jahr erfolgen, so dass die Auslieferung entweder 2025 oder 2026 erfolgen kann.