Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Neues Feuerwehrhaus und Dorfmittelpunkt in Mauren: Bauausschuss genehmigt Projekt

Mauren

Neues Feuerwehrhaus als Chance für Wehr und Dorf

Das neue Feuerwehrhaus für Mauren rückt näher: Ein halbes Jahr nach der ersten Präsentation befasst sich der Bauausschuss der Stadt Harburg mit dem Projekt.
Von Anja Volkwein
    • |
    • |
    • |
    Das Feuerwehrhaus in Mauren wird abgerissen, durch einen Neubau ersetzt und mit dem Schützenheim verbunden. In dem neuen Komplex entsteht auch ein Dorfgemeinschaftsraum.
    Das Feuerwehrhaus in Mauren wird abgerissen, durch einen Neubau ersetzt und mit dem Schützenheim verbunden. In dem neuen Komplex entsteht auch ein Dorfgemeinschaftsraum. Foto: Anja Volkwein

    Der Wunsch der Maurener Feuerwehr nach einem neuen Gebäude ist groß – nun rückt die Vision näher: Der Bau- und Verkehrsausschuss des Harburger Stadtrats hat den Neubau eines Feuerwehrhauses mit Schulungsraum genehmigt. Damit ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein erreicht, um die veraltete Unterkunft der Feuerwehr zu ersetzen. Auch der Dorfgemeinschaft soll eine neue Anlaufstelle geboten werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden