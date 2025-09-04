Neues Feuerwehrhaus als Chance für Wehr und Dorf

Der Wunsch der Maurener Feuerwehr nach einem neuen Gebäude ist groß – nun rückt die Vision näher: Der Bau- und Verkehrsausschuss des Harburger Stadtrats hat den Neubau eines Feuerwehrhauses mit Schulungsraum genehmigt. Damit ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein erreicht, um die veraltete Unterkunft der Feuerwehr zu ersetzen. Auch der Dorfgemeinschaft soll eine neue Anlaufstelle geboten werden.

Anja Volkwein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86655 Harburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehrhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis