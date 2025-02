Neues innerstädtisches Baugebiet in Monheim kommt

Nach mehreren Jahren des Planens, Diskutierens sowie der Berücksichtigung diverser Einwände ist nun klar: Mit dem Bereich „An der Gailach“ weist die Stadt Monheim nach längerer Zeit wieder ein innerstädtisches Neubaugebiet aus. Die Mitglieder des Stadtrats brachten das Vorhaben vergangene Woche mit großer Mehrheit auf den Weg. Für potenzielle Interessenten bieten sich dort verschiedene Möglichkeiten, baulich tätig zu werden.

Planer Joost Godts erinnerte zu Beginn seines knapp einstündigen Vortrags ebenfalls an die Vorgeschichte: „Wir haben uns mit diesem Baugebiet sehr intensiv beschäftigt, viele Gedanken gemacht, Ideen eingebracht und auch wieder verworfen.“ Fachlich sei die Planung nun jedoch so ausgereift, dass man „praktisch morgen mit dem Bauen beginnen könnte“. Äußerst detailliert und präzise zeigte Godts die Planungen für das Gebiet entlang des Flüsschens auf. So wurden auch theoretisch mögliche Überschwemmungsbereiche der Gailach im Vorfeld untersucht. Im Bebauungsplan sind insgesamt fünf Bauformen vorgesehen: Einfamilien- und Mehrparteienhäuser, Reihen- und Doppelhäuser sowie auch einige Tiny-Häuser. Laut Godts wurde mit Blick auf die bereits bestehende Nachbarschaft darauf geachtet, keine zu hohen Gebäude vorzusehen. Das Fazit des Experten: „Es ist ein extrem vielfältiges Baugebiet mit einem breiten Angebot.“

Für Nah- und Fernwärme ist Monheimer Baugebiet zu klein

Gerhard Böswald (CSU) informierte, dass man sich im Gremium auch noch intensiv mit einer möglichen Fotovoltaik-Pflicht bei Neubauten beschäftigt habe – schließlich entschied man sich jedoch dagegen. Allerdings würde man von Seiten der Stadt das Anbringen von Solartechnik begrüßen. Für ein mögliches Nah- oder Fernwärmenetz sei das Baugebiet zu klein, so Böswald. Laut Roland Bock (PWG) gilt das Zisternen-Förderprogramm der Kommune auch für „An der Gailach“. Eine längere Diskussion gab es in der Sitzung noch darüber, ob das Gebiet rein als Wohnbebauung gedacht ist oder einen „urbanen Charakter“ (Mischstruktur) haben soll – dann wäre auch Kleingewerbe wie etwa eine Physio- und Fußpflegepraxis oder ein Steuerbüro denkbar.

Schließlich entschieden sich die Ratsmitglieder bei einer Gegenstimme mehrheitlich für ein allgemeines (dörfliches) Wohngebiet mit zugehörigen Grünflächen und eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans. Die Einleitung der nun folgenden Verfahrensschritte wurde geschlossen angenommen.